"Славик, спам!": Звезда "Шахтера" Пятов снялся в мотивирующем ролике для школьников Донбасса

Футболист Андрей Пятов с дочерью снялся в мотивирующей ролике для школьников с ОРДЛО / скрин

Вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вместе с дочерью Дарьей снялись в мотивирующей ролике для школьников с временно оккупированных территорий с призывом вступать в вузы на подконтрольной украинской власти территории.

"Андрей Пятов и его дочь обращаются к абитуриентам с временно оккупированных территорий и приглашают вступать в украинские вузы, а также - следовать за мечтой. Качественная украинское образование поможет мечте осуществиться ", - говорится заметке Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Facebook.

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Видео - это рассказ от первого лица, которую ведет Дарья, дочь Андрея.

"Когда я училась в Донецке, у меня был одноклассник Славик. Мы вместе танцевали хип-хоп и джаз-фанк. Со Славиком мы мечтали открыть школу современного танца. Чтобы школа была успешной - надо выделять много времени для обучения и спорта. Через четыре года я поступлю в университет, где буду изучать менеджмент, затем - открою свою школу танцев. Было бы круто встретить Славика: учиться вместе и воплотить вместе в жизнь нашу мечту. Это все реально и возможно: для выпускников школ с временно оккупированных территорий - упрощенная система поступления в украинские вузы без ВНО, минимум документов, бесплатное обучение, а также общежитие, учебные пособия и стипендия. Славик, спам - поступи! All-inclusive в украинских вузах!", - говорит на видео Дарья.

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