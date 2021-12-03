 
Ексклюзивы
1/5
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 162
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 765
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 792
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1323
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1872
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 261
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2979
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4995
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1143
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 621
Фото
Все фото
7
5
4
3
5
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
Видео
Все видео
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Интервью
1/5
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 747
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 3420
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2349
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3294
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 225
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
пятница, 03 декабря 2021 23:31

"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина

  Комментировать
&quot;Слава Богу, пока не обстреливали всерьез&quot;: последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Валерия Геровкина на наблюдательном посту убил вражеский снайпер. Фото: Валерий Шмаков

Вечером в среду, 1 декабря, вблизи Новотроицкого на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр" 22-летний Валерий Геровкин. Его на наблюдательном посту убил вражеский снайпер.

За день до смерти бойца корреспондент Gazeta.ua общался с Валерием Геровкиным на позициях, записал последнее в его жизни интервью.

На видео Валерий чистит и смазывает оружие. Выглядит жизнерадостным, хотя жалуется, что болит голова и просит у побратима обезболивающее.

"Только что это, новерное, СПГ (станковый противотаковый гранатомет. - Gazeta.ua) был, - сказал Валерий, прислушиваясь к взрыву вдали. - Иногда по нас стреляют. Пока, слава Богу, не обстреливали серьезно. Лишь из автомата и КК (Кулемет Калашникова, - Gazeta.ua). Пытались из гранатомета и АГСа по нам накинуть. Миномет работал, но не по нам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли из минометов украинские позиции - ВСУ ответили

Валерий родился 21 июля 1999 года. Был родом из Краматорска, сообщила 93-я бригада. У него было среднее специальное образование. В Вооруженные силы пошел в сентябре прошлого года. В холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", - рассказал побратим с позывным "Матрос", сверстник Валерия. Когда друг погиб, "Матрос" был рядом. Пытался его спасти, но смерть наступила практически мгновенно.

"Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая – показывал ее фото в телефоне", – говорит "Матрос".

"Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", - говорит Виталий, сержант роты, в которой служил погибший.

У Валерия Геровкина остались родители.

В ноябре в зоне операции Объединенных сил на Донбассе трое военных погибли от рук вражеских снайперов, еще трое – от осколков снарядов. Также было две не боевые потери.

Через месяц россияне 222 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. 78 – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. 19 бойцов ранили.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Резников назвал количество российских войск вблизи границ Украины
Резников назвал количество российских войск вблизи границ Украины Просмотров: 819
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый Просмотров: 684
Сейчас вы читаете новость «"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 84164
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 14805
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 14679
&quot;Мы ошиблись, доверившись источнику&quot; - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
 2 Просмотров: 7551
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на &quot;вовину тысячу&quot;
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу" Просмотров: 7353
Донбасс
На Донбассе враг не прекращает обстрелы: есть раненый
На Донбассе враг не прекращает обстрелы: есть раненый Просмотров: 90
Срок призыва на срочную службу в армии может сократиться – министр обороны
Срок призыва на срочную службу в армии может сократиться – министр обороны Просмотров: 1116
Российские войска на Донбассе начали новый этап боевой подготовки - разведка
Российские войска на Донбассе начали новый этап боевой подготовки - разведка Просмотров: 837
У Путина угрожают открыто давать оружие боевикам
У Путина угрожают открыто давать оружие боевикам Просмотров: 738
Резников назвал количество российских войск вблизи границ Украины
Резников назвал количество российских войск вблизи границ Украины Просмотров: 819
Больше всего комментируют
7
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
2
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Голосов: 11895
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть