Школы Славянска сделали решительный шаг в языковом вопросе

Закупка учебников и дидактических материалов на руском языке приведет к дополнительным расходам. Фото: https://slavinfo.dn.uafo.dn.ua

В освобожденном от боевиков Славянске не осталось ни одного русскоязычного первого класса.

В прошлом году город имел 2 класса, где обучение проводили на русском языке, рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова, пишут Славянские ведомости.

Сейчас отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке.

Изучение предметов на русском языке создаст проблемы с дидактическим материалом для качественного преподавания.

"Это не выгодно, даже если посмотреть с экономической стороны", - говорит она.

Далее образовательный процесс продлится украинском языке.

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Писатель и журналист Виталий Портников считает, что русскоязычная Украина обречена. Возмущается высказываниями соотечественников: "какая разница на каком языке говорить?". "Каждый язык - это жемчужина, достояние и часть души. Если исчезает язык, исчезает что-то в цивилизации. Именно поэтому тем, кто говорит "какая разница" хочу сообщить простую вещь. Русскоязычная Украина обречена. Чтобы вы не думали, чтобы вы ни делали, что бы ни говорили, - Украина будет или украиноязычной или рано или поздно станет частью русского мира", - говорит журналист.