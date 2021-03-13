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суббота, 13 марта 2021 12:25

Сколько украинских военных болеют Covid-19

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Сколько украинских военных болеют Covid-19
За сутки Covid-19 заболело более 220 военных. Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили 222 случая инфицирования коронавирусом.

В общем болеет 1526 военных. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции находится 449 человек. За время пандемии выздоровел 16691 человек, летальных случаев - 50.

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Также с начала прививочной кампании в ВСУ 1 дозу вакцины получили 6046 человек. Из них - 1260 военные медики.

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

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13
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