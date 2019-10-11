Сколько погибших на Донбассе бойцов не идентифицировали

На учете является 942 неопознанных трупа с зоны АТО / ООС. Фото: images.unian.net

900 погибших в зоне проведения АТО / ООС до сих пор не идентифицировали.

Данные их ДНК хранятся в центральном учета генетических признаков человека, пишет УНН.

"По состоянию на 30 сентября 2019 года из 1677 карточек ДНК- профилей образцов неопознанных трупов в центральний учет генетических признаков человека помещены ДНК-профили 942 неопознанных трупов из зоны проведения АТО / ООС", - об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

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