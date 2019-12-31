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вторник, 31 декабря 2019 09:32

Ситуация на Донбассе: военные сообщили последние новости

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Ситуация на Донбассе: военные сообщили последние новости
С начала этих суток огневой активности боевики не проявляли. ФОТО: unn.com.ua

30 декабря боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Стреляли из снайперских винтовок.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, Сообщили об этом на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

С начала этих суток огневой активности российские оккупационные войска не проявляли.

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Потерь среди войск нет.

Еще около 300 украинцев остаются в плену боевиков. Из указанного количества минимум 100 человек "подтверждены" и имеют документы.

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Дата
31
декабря

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