Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2 Просмотров: 378
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 792
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1467
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2988
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2151
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4941
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14535
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15876
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 3006
Фото
Все фото
10
9
4
5
9
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Видео
Все видео
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4484
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4104
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7785
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1224
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 14:40

Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости

  Комментировать
Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости
Для обстрела украинских позиций боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. ФОТО: dnpmag.com

С начала суток 12 августа боевики дважды осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате ранили одного украинского военного.

Сообщило об этом Министерство обороны Украины на официальном сайте.

"Утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10.30 в районе н. п. Зайцево зафиксировано ведения огня враждебным снайпером", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики стягивают военную технику к линии разграничения

На территории ООС враг продолжает кровавые обстрелы. За 11 августа вооруженные формирования России и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

mil.gov.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 112851
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 35335
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 27144
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 17085
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 14697
Донбасс
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
 Просмотров: 207
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
 Просмотров: 414
Из оккупированных территорий поступила информация о темпах российской паспортизации
Из оккупированных территорий поступила информация о темпах российской паспортизации Просмотров: 1413
Показали фото убитого на Донбассе нацгвардейца
Показали фото убитого на Донбассе нацгвардейца Просмотров: 2736
Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы
Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы Просмотров: 171
Больше всего комментируют
23
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Голосов: 4701
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua