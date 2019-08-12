Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости

Для обстрела украинских позиций боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. ФОТО: dnpmag.com

С начала суток 12 августа боевики дважды осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате ранили одного украинского военного.

Сообщило об этом Министерство обороны Украины на официальном сайте.

"Утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10.30 в районе н. п. Зайцево зафиксировано ведения огня враждебным снайпером", — говорится в сообщении.

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На территории ООС враг продолжает кровавые обстрелы. За 11 августа вооруженные формирования России и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.