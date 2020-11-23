Сергей Пархоменко объяснил, что не так с планом Зеленского

"Можем получить контингент, лояльный к России", - Пархоменко. Фото: Страна

О плане Б - введение миротворческой миссии на Донбасс - заявили, чтобы успокоить недовольных украинской политикой.

"Замысел Зеленского может отличаться странами, которые дадут миротворческий контингент. РФ заблокирует любую подобную инициативу. На самом деле не надо голосовать о введении миротворцев, потому что мы можем договориться со странами отдельно. Даже с государствами НАТО", - говорит Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Примером называет конфликт в Нагорном Карабахе.

После активных боевых действий Армения, Азербайджан и РФ договорились о введении миротворческой миссии без голосования в Совете безопасности ООН.

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"При Порошенко хотели ввести миротворцев, но не из стран НАТО. Тогда общественность восприняла это очень негативно. Сейчас могут пытаться продвигать идентичные идеи. Сразу возникает вопрос - что это за государства. В ЕС есть ряд лояльных к России стран. Можем получить у себя удобный для России миротворческий контингент, который не будет думать, как обеспечить закрытие границы. А естьли в плане Зеленского пункты о закрытии границы? Есть ли гарантии, что на территории Украины будут нейтральные, или хоть не пророссийские страны ", - говорит эксперт.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН. По его словам, от плана Петра Порошенко план Зленеського ничем не отличается.