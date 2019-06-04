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вторник, 04 июня 2019 17:32

"Сделал вдох - пора жениться": история спасения бойца ВСУ, который 11 дней был в коме

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Тяжело ранен 21 мая боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады Александр Беспалов, который перенес сложную операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

Именно поэтому первое, что сказала бойцу его беременная невеста, - пора жениться. Об этом рассказал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

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"Сделал вдох - пора жениться. Александр Беспалов - пятнадцатый день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами . Первое, что ему сказала невеста Аня - время жениться. Она носит в себе их сына пятый месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем ", - рассказал он.

Девушка попросила врачей, которые спасли жизнь любимому, быть свидетелями на их свадьбе. Оно состоится 5 июня в реанимации политравмы.

Генерал Вооруженных сил Канады Дженни Кариньян рассказала, как совмещает работу и семью. Она участвовала в операциях на Ближнем Востоке во время конфликта между Сирией и Израилем за Голанские высоты, в Афганистане, в Боснии. Параллельно женщина воспитывает 4 детей и увлекается танцами.

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04
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