СБУ задержали сепаратиста агитатора

Задержали пророссийского тролля. Фото: ua.112.ua

В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора.

Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ.

Житель одного из областных центров размещал материалы с призывами нарушения территориальной целостности Украины.

"Антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили вещественные доказательства его причастности к преступлению.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - пишут в СБУ.

Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги.