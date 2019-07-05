СБУ задержали российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали шпиона.
Агент российской военной разведки ехал в Воронеж на встречу со своим куратором, сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что задержанный работал на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".
Мужчина жил в Запорожье, в 2014 году посетил оккупированный Крым и был завербован российскими спецслужбами.
Его переманили "идеалами" "русского мира" и материальной выгодой.
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Предатель Украины собирал и отправлял россиянам информацию о работе Укроборонпрома, и социально-политической ситуации и приверженности к русским среди населения в Запорожье.
Данные передавал через налаженные каналы, по электронной почте, иногда ездил лично.
Его задержали при попытке пересечь украинскую границу. С собой шпион имел флешку с собранной информацией.
После задержания в его доме провели обыск, изъяли компьютер и носители с данными.
"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111" Государственная измена "Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры", - сообщили в СБУ.
В Литве осудили двух военных за шпионаж в пользу России.
Военнослужащие в течение 5 лет передавали иностранной разведке информацию, касающуюся литовской военной авиабазы. Оба признали свою вину и получили по 4 года и 9 месяцев тюрьмы, сообщает
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