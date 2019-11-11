СБУ вызвала на допрос экс-командира роты "Айдар"

Автор: facebook.com Лапин поступил на службу в ВСУ добровольцем, командовал 2-й штурмовой ротой «Запад» 24-го батальона территориальной обороны «Айдар».

Бывшего командира роты батальона "Айдар" народного депутата 8-го созыва Игоря Лапина вызвали в СБУ на допрос.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - сообщил он на своей странице в Facebook.

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За критику разведения войска начали преследовать офицеров ВСУ. Сообщил об давлении на себя пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин. Через патриотические взгляды, которые не совпадают с политикой действующей власти, военного переводят на другую должность в другую бригаду.