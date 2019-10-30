СБУ вывезли из ОРДЛО важного свидетеля с ценной информацией

СБУ вывезли из ОРДЛО важного свидетеля. Фото: zaxid.net

Вследствие спецоперации СБУ вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого Центра специальных операций "МГБ ДНР".

Структуру создали спецслужбы России и полностью ими контролируется, сообщает пресс-центр СБУ.

"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть "ОРДЛО" для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - говорится в сообщении.

Во время проверки подтвердилось, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Суд учел помощь следствию и освободил его от уголовной ответственности.

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СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или организации, которое сообщило правоохранительным органам о террористической деятельности, и способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, освобождается от уголовной ответственности.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели особый режим.