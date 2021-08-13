СБУ поймали двух наемников оккупантов

Контрразведка СБУ задержала двух бывших участников незаконных вооруженных формирований.
Их арестовали во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Преступники причастны к обстрелам позиций ВСУ, сообщает СБУ.
Они участвовали в НВФ в течение 2014 - 2016 годов. Принимали активное участие в боевых действиях в районах Донецка, Дебальцево Горловского района, Широкино Мариупольского района и Докучаевска Кальмиусского района Донецкой области.
Им сообщили о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организации".
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Продолжаются следственные действия. Устанавливают обстоятельства преступлений и ответственность других лиц.
Служба безопасности Украины разоблачила агентов псевдоспецслужбы ЛНР. Они планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине. Правоохранителям удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории.
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