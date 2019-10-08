СБУ перевезла в Украину свидетеля вооруженной агрессии РФ на Донбассе

В Украину перевезли свидетеля вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Фото из открытых источников.

Контрразведчики СБУ реализовали операцию, в результате которой житель Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул Луганскую область.

"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтной роты так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - сообщили в СБУ.

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Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, передает "Цензор.Нет".

По решению суда, его освободили от уголовной ответственности.

Власти планируют продолжить реформу государственной службы. Как вариант - будут принимать только с опытом военной службы, сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.