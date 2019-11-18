СБУ блокировала нелегальную добычу угля в Донецкой обл.

Преступная деятельность нанесла государству ущерб более чем 8 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево организовали нелегальную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков", - говорится в сообщении.

Уголь сбывали в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской западных областей Украины. За полгода злоумышленники успели получить почти 2,5 тыс. тонн угля.

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Незаконная шахта создавала опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.







Злоумышленники из Новоград-Волынского организовали схему хищения древесины. Один скупал у государственных и коммунальных заведениях неучтенную древесину. Второй, владелец деревообрабатывающего предприятия, был ответственен за производство древесного угля, сообщили в пресс-центре СБУ.