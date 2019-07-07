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воскресенье, 07 июля 2019 09:43

Сбитый боінг: зенитчик ДНР признался, что прятал БУК

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Сбитый боінг: зенитчик ДНР признался, что прятал БУК
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Бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах признался, что "прятал" Бук ", которым сбили 17 июля 2014 Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия). На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Об этом он сказал в архивном видео, опубликовал российский телеканал "Настоящее время".

В беседе с журналистом Цемах рассказывает версию, согласно которой украинский штурмовик сбил малазийский Boeing. Якобы, боевики целились в украинские военные самолеты, один из которых был ликвидирован. Далее он говорит, что вытаскивал какого-то пацана и то прятал (с 2 мин. 24 сек.).

"Одно слово в этой цитате авторы видео" запекали ", но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" - зенитно-ракетная установка", - говорится в материале телеканала о задержании Цемах украинскими спецслужбами.

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19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к сбиванию малайзийского Boeing-777.

Это гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР", а также трое граждан РФ полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, которого считают организатором боевого применения установки "Бук"; подполковник запаса российских НДС Олег Пулатов, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

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Дата
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