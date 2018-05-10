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четверг, 10 мая 2018 11:13

Сбитый боинг над Донбассом Австралия выделяет деньги на расследование

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  Сбитый МН17 на оккупированной части Донбасса. Фото: politeka.net
Сбитый МН17 на оккупированной части Донбасса. Фото: politeka.net

Правительство Австралии выделяет $ 50,3 млн . На поддержку расследования катастрофы сбитого в июле 2014-го на Донбассе самолета "Боинг-777", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура.

"Мы предоставим 50,3 миллиона долларов США в течение четырех лет, чтобы поддержать нидерландское обвинения ответственных лиц и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве", - сообщает пресс-служба МИД Австралии.

По словам премьер-министра Австралии, они "продолжают добиваться справедливости для жертв падения MH17".

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17 июля 2014 в небе над Донецком был сбит пассажирский самолет Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", привезенного из России. Сейчас расследованием занимается следственная группа специалистов в Нидерландах.

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