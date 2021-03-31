Саперов расстреляли из засады: кто погиб в зоне ООС в марте

10 украинских военных погибло в марте 2021 года. Бойцы погибли от пуль снайперов и во время обстрелов позиций.

26 марта вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою от начала перемирия в июле 2020 года. В засаду портапила группа саперов, погибли четыре бойцов.

10 марта

Владимир Оноприенко, 43 года

Старший солдат 24-го штурмового батальона ''Айдар''

Автор: штаб ООС Оноприенко Владимир Владимирович

Погиб в результате смертельного пулевого ранения во время обстрела села Старогнатовка в Донецкой области.

Оноприенко родом из райцентра Драбов Черкасской области. На военной службе по контракту - с апреля 2020 года.

Остались мать, жена и дочь.

12 марта

Александр Пекур, 30 лет

Солдат 54-й механизированной бригады

Автор: штаб ООС Пекур Александр Валентинович

Погиб от пули снайпера вблизи Марьинки в Донецкой области. Пекур находился на наблюдательном пункте, когда в него попала вражеская пуля.

Родом из села Гуровщина Киевской области. В Вооруженные Силы Украины воин попал после обучения - отслужил срочную службу. В 2015 году во время мобилизации снова пошел в армию и сразу на передовую, под Зайцево.

Похоронен в селе Гуривщина Бучанского района.

У погибшего воина остались родители и брат.

13 марта

Дмитрий Бухтияров, 45 лет

Солдат 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Бухтияров Дмитрий Юрьевич

Получил смертельное ранение во время боя в Донецкой области.

Дмитрий родом из города Кременная Луганской области. На военной службе с 2015 года.

Бухтиярова похоронили в селе Старая Краснянка Кременского городского совета.

Остались родители, жена и двое детей.

18 марта

Виктор Пасека, 55 лет

Младший сержант 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Пасека Виктор Степанович

Погиб от смертельного ранения в голову пулей снайпера на окраине поселка Южное Донецкой области.

Виктор Степанович родом из Хмельницкого. На фронт отправился в 2019 году. До этого 10 лет отработал водителем троллейбуса в хмельницком коммунальном предприятии "Электротранс".

Похоронен в Хмельницком.

Дома у него осталась жена дочь и двое внуков.

19 марта

Андрей ''Танчик'' Грабар, 25 лет

Младший сержант 36-й бригады морской пехоты

Автор: штаб ООС Грабар Андрей Владимирович

Погиб при обстреле из 120-мм минометов позиций морпехов у села Водяное Волновахского района Донецкой области.

Грабар родом из Николаева. До войны учился на ''ИТ-шника''.

''Моя история совсем не особая, она похожа на истории других морпехов. Началась война - пошел защищать страну. Как в таких условиях продолжать заниматься программированием в Николаеве?'', - рассказывал он в интервью АрмияInform.

На войне с 2016 года. Был старшим на опорном пункте.

Дома остались родители.

20 марта

Кирилл Быковский, 28 лет

Солдат 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Быковский Кирилл Сергеевич

Погиб от пулевого ранения в плечо во время обстрела со стороны российских наемников вблизи поселка Шумы в Донецкой области.

Кирилл родом из Кропивницкого. До службы в Вооруженных силах учился в местном профессиональном училище №4. На военной службе по контракту с 2011 года, на Донбасс отправился в 2018-м.

Похоронен в Кропивницкому.

Дома остались мать и сестры.

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26 марта

В этот день российские снайперы расстреляли группу саперов под селом Шумы в Донецкой области. Погибло четверо военных, еще двое ранены.

Группа отправилась на разминирование и попала под огонь врагов.

Сергей Коваль, 43 года

Подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го Центра разминирования

Автор: штаб ООС Коваль Сергей Васильевич

Коваль - профессиональный военный, 27 лет отслужил в армии. Выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института. Жил здесь же. Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда. Имел опыт участия в миротворческих операциях.

''Это один из лучших командиров отрядов по разминированию. За время прохождения службы подполковник Коваль создал один из лучших боевых коллективов центра'', - говорит начальник центра разминирования подполковник Олег Хоптий.

Похоронен на Аллее героев города Каменец-Подольский.

Дома остались жена, 4-летняя дочь и 17-летний сын.

Сергей Барнич, 47 лет

Сержант 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Барнич Сергей Михайлович

Боец родом из города Калуш Ивано-Франковской области. До войны Сергей работал электриком в химической компании "Карпатнефтехим". Был мобилизован в 2015 году. Год воевал. В 2016-м подписал контракт с 10-й бригадой. Был командиром отделения.

Барнича похоронили на городском кладбище Калуша - на Аллее Славы.

Дома осталось родители.

Максим Абрамович, 27 лет

Сержант 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Абрамович Максим Александрович

Родом Абрамович из райцентра Дубровица Ровенской области. Учился на полицейского в Харькове, однако в 2017 году подписал контракт с Вооруженными силами. Участвовал в боевых действиях.

В декабре 2020-го подписал новый контракт. Награжден знаком отличия Президента Украины "Участник АТО" и медалью "За победу и верность". Был активным спортсменом, воспитанником школы боевого гопака.

Похоронен в Дубровице.

Дома осталась мать.

Сергей Гайченко, 27 лет

Сержант 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: штаб ООС Гайченко Сергей Валерьевич

Родом из села Михайловка Синельникова районе Днепропетровской области. Военную службу начал с 2015 года в Отдельном президентском полку Украины. Принимал участие в параде войск по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

С 20 сентября 2019 года вернулся на службу по контракту.

Похоронен в Михайловке.

Дома у него остались мать и младший брат.

В 2020 году в результате боевых действий в зоне ООС погибли 56 украинских воинов. Среди них 55 мужчин и одна женщина, которые потеряли жизни от обстрелов, подрывов на минах и огня снайперов.