"Самые лучшие сыновья Украины идут на небо" - простились с погибшими морпехами

Церемония прощания сослуживцев и волонтеров с погибшими четырьмя морскими пехотинцами прошла в Кальмиусском морге Мариуполя.

"Печаль и жалость сжимала сердца воинам. Четверо погибших Героев. Разве такое прощание должно быть? Оно должно было состояться на площади Свободы и в присутствии местных властей. Какой стыд Мариуполю и его жителей, ведь благодаря этим воинам мы можем жить и работать. Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!" - написал священник ПЦУ Любомир Кащий в Facebook.

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"Самые лучшие сыновья Украины идут на небо. Никакие договоренности за пять лет не выполнялись. Слезы. Боль. Родные уже ангелы. Младшему исполнилось в мае 20 лет. Спасибо наши родные!" - написала волонтер Галина Однориг.

Автор: Facebook Простились с погибшими морпехами

Автор: Facebook Простились с погибшими морпехами

Автор: Facebook Простились с погибшими морпехами

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа в период с 10.20 до 10.30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.