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среда, 18 сентября 2019 18:50

Самосуд будет и в дальнейшем - Казанский

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Самосуд будет и в дальнейшем - Казанский
Суды в Украине необходимо реформировать. Фото: Деловая Столица

Самосуд будет происходить и в дальнейшем из-за отсутствия судебной реформы.

"В Украине должным образом не состоялась судебная реформа. Поэтому осталось много судей, которые занимали свои места еще во времена Януковича, или имеют откровенно пророссийские взгляды. Они отпускают боевиков из-за того, что сочувствуют им, или за какие-то денежные суммы", - говорит журналист летний Денис Казанский в комментарии Gazeta.ua

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В Украине нет закона, который бы позволял судить боевиков в отдельных судах.

"Их судят, там, где считается, что они совершили преступления, или по месту их регистрации. Если бы был закон чтобы судить боевиков в отдельных судах, то их бы отправляли куда-то. Но и это не выход из проблемы, потому что наши суды надо реформировать. Увольнять судей, которые не выполняют своих обязательств, привлекать к ответственности коррупционеров и тех, кто пособиями боевиков. нельзя замалчивать эту проблему, а преступников вывозить в другие места ", - добавляет он.

В Мариуполе убили боевика ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил мужчина, и расстреляли его в упор.

Автор: София Староконь
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