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вторник, 05 мая 2020 11:23

Шахтеры ЛНР остановили забастовку: протестующими занялась МГБ

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Шахтеры ЛНР остановили забастовку: протестующими занялась МГБ
Шахтеры "Никанор-Новой" вышли на поверхность, однако забастовка не принесла результатов. Фото: wikimapia.org

Горняки зоринской шахты "Никанор-Новая" на временно оккупированной РФ территории Луганской области вышли на поверхность после 6 дней забастовки. Однако, по информации в сепаратистских СМИ, оккупанты все равно намерены закрыть предприятие.

Как написала "Восточная правозащитная группа" на своей странице в Facebook, в шахте находились 87 горняков. На поверхности бастующих поддерживали жены.

За время протеста на предприятие 6 раз приезжали представители оккупационных администраций РФ в ОРЛО, однако договориться с бастующими ни о чем не смогли.

Председатель так называемой республиканской федерации профсоюзов отказался поддерживать протестующих, назвав их саботажниками.

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По информации правозащитников, силовые структуры террористов уже занялись личностями протестующих, в частности, инициаторов протеста.

"Кроме этого, МГБ провело беседы с лидерами рабочих других предприятий на предмет не допущения солидарных акций протеста с рабочими "Никанор-Новой", – говорится на странице "Восточной правозащитной группы".

По сообщению правозащитников, задолженность перед работниками "Никанор-Новой" составляет 20 месяцев. Оккупационные власти обещали выплатить долги, однако есть информация, что уже принято решение об их списании.

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