С оккупированных территорий незаконно пытались ввезти 600 тысяч гривен

Военные и вспомогательные службы, работающие на линии разграничения в Луганской области, предупредили нелегальный ввоз с временно оккупированных районов крупной суммы наличности.
265 тысяч гривен изъяли у 31-летнего мужчины, который переносил деньги в рюкзаке. Еще 335 тысяч гривен пыталась пронести 24-летняя женщина. Деньги они хотели пронести через КПВВ в Станице Луганской с сокрытием их от должного контроля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на Донбассе.
"В обоих случаях, о выявленных фактах безотлагательно осведомлен сотрудник СБУ, а материалы направлены в отдел Национальной полиции ГУНП в Луганской области для принятия решения согласно действующему законодательству", - отметили в штабе ООС.
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Кабмин 20 ноября упростил процедуру пересечения границы через КПВВ на линии разграничения для подростков, проживающих на временно оккупированной Донбассе. Упрощенно и порядок перемещения товаров через КПВВ.
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