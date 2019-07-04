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четверг, 04 июля 2019 17:21

С оккупированной территории вывезли главаря бригады террористов - может быть ценным свидетелем

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Арестовали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сказал его адвокат Роман Гонтарев "Украинские новости".

Террористу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Юрист отказался подавать информацию, сославшись на тайну следствия.

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Медиа сепаратистов сообщили, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области, оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Автор: NecroMancer
  Опубликовали постановление суда
Опубликовали постановление суда

В сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке. Студенты и их родители в шоке. Об этом сообщается на странице "Временный Донецк" в Twitter.

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Дата
04
июля

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