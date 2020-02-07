"С налоговой на передовую": сеть поразила история братьев-близнецов Коваленко, воинов 72-й бригады

Автор: Fb/backandalive/ Братья Коваленки на войне

Автор: Fb/backandalive/ Братья Коваленки на войне

История братьев-близнецов Романа и Дмитрия Коваленко - военнослужащих 72-й ОМБр - тронула украинцев. До войны братья работали в налоговой. В апреля 2014 года им пришла повестка. Первым в военкомат пошел Дмитрий, вслед за ним - Роман. Сначала мужчин мобилизовали в Нацгвардию. В ее составе защитники год несли службу на блокпостах вблизи Мариуполя. После демобилизации Роман и Дмитрий еще год пожили гражданской жизнью, а в 2016 году подписали контракт с 72-й бригадой.

Эту историю рассказали волонтеры фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Вы как пойдете на другую позицию и увидите Дмитрия, то не думайте, что у вас что-то стало с головой. Ведь это не Дмитрий, это Роман", - смеются собратья военных", - пишут волонтеры.

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Сейчас Коваленко являются командирами взводов и воюют на соседних позициях на Луганщине.

Роман рассказал, что самая большая ценность, которую ему дала война - это друзья. Среди них не только военные, но и волонтеры, журналисты. Вместе с тем, мужчина признает, что слишком много война у него и забрала.

"Война отобрала ребят, которые служили вместе со мной. И в Авдеевке, и в Майском мы потеряли много собратьев. Самое трудное - это ехать потом к их родителям. Но мы помним всех своих, после выхода из зоны боевых действий я стараюсь ездить к своим ребятам", - говорит защитник.

"Бывают моменты, когда устаешь и думаешь: "И зачем я здесь?". Но такое, честно говоря, за годы войны было раза два-три. С гражданскими, которые "устали от войны", я стараюсь не общаться. Надо возвращать Донбасс . И мы это сможем", - уверен Роман.

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