С декабря изменяется работа на контрольных пунктах Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 738
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8235
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1467
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 945
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 882
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5913
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2511
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
6
4
43
4
6
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
Боевики обстреляли грузовик военных - есть пострадавшие
Боевики обстреляли грузовик военных - есть пострадавшие
Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР
Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР
Видео
Все видео
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
В ДНР взорвали местного бизнесмена
В ДНР взорвали местного бизнесмена
Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской
Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5913
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2511
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1242
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1197
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 1080
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
понедельник, 25 ноября 2019 12:35

С декабря изменяется работа на контрольных пунктах Донбасса

  Комментировать
С декабря изменяется работа на контрольных пунктах Донбасса
Работа КПВВ в зимний период. Фото: uatv.ua

С 1 декабря все контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения в Донбассе перейдут на зимний график работы. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото

"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок ", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 000 транспортных средств.

Военные и вспомогательные службы, работающие на линии разграничения в Луганской области, предупредили нелегальный ввоз с временно оккупированных районов крупной суммы наличности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С декабря изменяется работа на контрольных пунктах Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 54831
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 49014
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 23824
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 23626
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 11871
Донбасс
Немецкая авиакомпания обозначила Донецк российским
Немецкая авиакомпания обозначила Донецк российским Просмотров: 135
В ДНР ответили на признание бывшего "народного мэра" Горловки
В ДНР ответили на признание бывшего "народного мэра" Горловки 1 Просмотров: 1107
Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России
Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России 1 Просмотров: 1377
Война на Донбассе: обстрел гражданского и враждебные минометы
Война на Донбассе: обстрел гражданского и враждебные минометы Просмотров: 207
Боевики обстреляли дачный массив: сгорели 6 домов
Боевики обстреляли дачный массив: сгорели 6 домов Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 3933
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua