С декабря изменяется работа на контрольных пунктах Донбасса

Работа КПВВ в зимний период. Фото: uatv.ua

С 1 декабря все контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения в Донбассе перейдут на зимний график работы. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок ", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 000 транспортных средств.

Военные и вспомогательные службы, работающие на линии разграничения в Луганской области, предупредили нелегальный ввоз с временно оккупированных районов крупной суммы наличности.