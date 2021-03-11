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четверг, 11 марта 2021 18:41

Рядом с РФ жутко - как прифронтовой Донбасс весну встретил
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Свободная от российских приспешников Донетчина встретила весну открытием ледовой арены, возвращением лебедей и чтениями стихов Кобзаря.

Главные события сегодня мирных городов в фотогалерее Gazeta.ua

Здание Бахмутского морга, которое отремонтировали на средства международного комитета Красного Креста. Морг оснастили новыми холодильными камерами, аппаратом для исследования тканей и другим оборудованием и мебелью. Отремонтировали вентиляцию.
Фото: Суспільне
Весна в Донецкой области началась с ДТП. 3 марта в 9 утра пригородная электричка сбила легковой автомобиль. Водитель погиб.
В Славянске появился "уставший городов". На дорожном покрытии появились дыры. Мэр города ограничил движение. Мост готовят к срочному ремонту.
Жители Константиновки провели чтения стихов Тараса Шевченко в день его рождения.
Сканер для поиска взрывных устройств подарили представители ЕС работникам Нацполиции Донбасса. Устройство использовать на КПВВ с. Мелекино Мариупольского района. Кроме этого полицейские получили новые пикать, аптечки и огнетушители.

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"Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян, - говорит в интервью журналу "Країна" Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший политзаключенный. - Даже если вернем эту территорию, многие там будут нас ненавидеть. Я делал репортаж из макеевских кладбищ. Там сотни надгробий, погибших за "республику", за Россию. Можно разминировать земли, вывести российские войска и технику. Но что делать с людьми, которые приносят цветы и георгиевскую ленту ежегодно на поминальную неделю к своим родителям или сыновьям? Есть те, кто ждет Украину. Но вряд за 7 лет войны там сохраняется мощный украинский сегмент".

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Дата
11
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