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понедельник, 07 октября 2019 16:26

Рядом продолжают жить люди - показали жизнь у разрушенного ДАПу
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Показали жизни на окраине Донецка возле разрушенного аэропорта им. Прокофьева
Фото: donpress.com\Владимир Веленгурин
Показали жизни на окраине Донецка возле разрушенного аэропорта им. Прокофьева
Показали жизни на окраине Донецка возле разрушенного аэропорта им. Прокофьева
Показали жизни на окраине Донецка возле разрушенного аэропорта им. Прокофьева
Показали жизни на окраине Донецка возле разрушенного аэропорта им. Прокофьева

Фотограф с временно неподконтрольного украинскому правительству Донецкая показал, как выживают люди, оставшиеся в своих домах рядом с Донецким аэропортом.

Снимки опубликованы в социальной сети, пишет donpress.com

"Серия называется "Жизнь в окрестностях ДАПа". Почти все дома в этом районе были разрушены или серьезно пострадали во время обстрелов. От многих зданий, включая знаменитую 10-этажку на ул. Взлетная, остались только остовы и провалы окон. Заборы частных жилых домов изрешетили пулями и осколками снарядов", - пишет автор.

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При этом в районе аэропорта продолжают жить люди. Они остаются в своих домах, несмотря на разрушение.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с апреля 2014-го по февраль 2015 года.

На территории разрушенного оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение.

Оно размещено с нарушением Минских договоренностей.

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