Руководитель бригады аэроразведчиков подорвался на Донбассе

Боец 57-й бригады Виталий "Механик" Мaлозовенко погиб на Донбассе / фото: КОДА

Командир беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й бригады Виталий "Механик" Мaлозовенко погиб в ночь на 13 июня во время выполнения боевой задачи.

Потерял жизнь в селе Пески Донецкой области от минно-взрывной травмы, сообщает сайт Кировоградской ОГА.

Мaлозовенко родился 6 июня 1995-го в селе Тиpловa Балка Устиновского района Кировоградской области.

"На днях я собирался в отпуск. Мы поужинали вместе, он меня провел. Все было, как всегда, ничего не предвещало беды. Тем более, что Виталий был очень осторожен. Он все просчитывал. Но на войне ничего нельзя предсказать. Очень жаль, что погиб реальный воин", - говорят о нем собратья.

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У Виталия осталась маленькая дочь.

С начала года на Донбассе погибли 10 гражданских лиц. В период с 16 февраля до 15 мая получили ранения 35 мирных жителей, говорится в докладе, который обнародовало Управление ООН по правам человека