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пятница, 14 июня 2019 16:49

Руководитель аэроразведчиков бригады подорвался на Донбассе

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Руководитель аэроразведчиков бригады подорвался на Донбассе
Боец 57-й бригады Виталий "Механик" Мaлозовенко погиб на Донбассе / фото: КОДА

Командир беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й бригады Виталий "Механик" Мaлозовенко погиб в ночь на 13 июня во время выполнения боевой задачи.

Потерял жизнь в селе Пески Донецкой области от минно-взрывной травмы, сообщает сайт Кировоградской ОГА.

Мaлозовенко родился 6 июня 1995 года в селе Тиpловa Балка, Устиновского района Кировоградщины.

"На днях я собирался в отпуск. Мы поужинали вместе, он меня провел. Все было как всегда, ничего не предвещало беды. Тем более, что Виталий был очень осторожен. Он все просчитывал. Но на войне ничего нельзя предсказать. Очень жаль, что погиб реальный воин", - говорят о нем собратья.

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У Виталия осталась маленькая дочь.

С начала года на Донбассе погибли 10 гражданских лиц.

В период с 16 февраля до 15 мая получили ранения 35 мирных жителей, говорится в докладе, который обнародовало Управление ООН по правам человека

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Дата
14
июня

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

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