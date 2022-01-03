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понедельник, 03 января 2022 20:35

Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам

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Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам
Боевичку "ДНР" заочно приговорили к 12 годам. Фото: sudreporter

Шевченковский райсуд Черновцов признал 51-летнюю Елену Качуру участницей террористической организации.

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание она будет отбываться с момента задержания, сообщает "Судебный репортер".

Уроженка Донецка с позывным Корсом до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность – заместитель начальника Кировского райотдела милиции в Донецке.

В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования – "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" 1-го армейского корпуса террористической организации "ДНР". Женщина занимает должность командира артиллерийского дивизиона и имеет звание "полковник войск Донецкой народной республики".

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Качуру обвиняют в непосредственном руководстве обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "ГРАД" вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, в результате которых в украинских войсках.

В качестве свидетеля допросили женщину, которая в 2014-2018 годах также была в составе ополчения ДНР. Она рассказала, что знала обвиняемую еще 2000-х годов, в мирное время, когда она была майором МВД Украины. Впоследствии они встретились во время вооруженного конфликта в Донбассе. Качура была командиром реактивного дивизиона, участвовала в боевых действиях, ездила на учебу в Россию.

Среди улик многочисленные обнародованные в интернете видеозаписи, на которых женщина в военной форме. В одном из видеороликов она представлена ​​как Легендарная Корса.

В суд для рассмотрения своих дел гражданка не явилась, осталась на временно оккупированной территории. Ее судили заочно с привлечением адвоката, представлявшего ее интересы.

В течение 2021 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 79 защитников Украины.

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей испытали психологическое насилие.

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Дата
03
января

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