"Россиянин лежал на асфальте с вспоротым животом" - как освобождали Пески

30 июля 2014 года украинские войска окончательно зачистить от врага поселок Пески под Донецком.

Украинские войска в поселок зашли 24 июля 2014-го.

"На следующее утро после штурма Песков, россияне неслись на нас на какой-то" газельке "и оттуда торчал пулемет. Но Боженька все видит, поэтому первая пуля них заклинила", - говорит Назар Сарабун из Тернополя, боец ​​Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор". - "Уроды разбежались, завязался бой. Здесь вижу, как покойный "Батя" (Семен Григоришин, боец ​​ДУК погиб в январе 2016 года - Gazeta.ua), спокойно, с сигаретой в зубах выходит на дорогу с ручным пулеметом Калашникова и делает несколько неспешных выстрелов. дальше тишина".

Автор: Михаил Ухман С Песков видно позиции оккупантов

Во время атаки погиб доброволец ДУК Владимир Статей.

"Выбегаем из-за укрытия, а там побратым "Белый" порванный гранатой, но еще живой", - вспоминает Назар Сарабун. - "У него лежало тело с разнесенным черепом и шевроном "ДНР", а на другой руке - шеврон ранее расформированного" Беркута ". Это был тот случай, когда оказания медицинской помощи вторую, было тяжелым. К сожалению Володя в больницу не приехал".

За четыре дня. бойцы 93 бригады ВСУ, полка специальных операций и добровольческих батальонов: Карпатская Сечь, ОУН, "Донбасс", ДУК "Правый сектор" зачистили населенный пункт

Однако российские террористы не покидали попытки зайти в город до 30 июля. Пытаясь помощью пехоты, тяжелой техники и артиллерии, занять утраченные позиции. Однако наши бойцы мужественно отражали все атаки.

Танковые бои

Первыми двинулись в бой танкисты, основную группу которых возглавил капитан Александр Лавренко. Он первым двинулся на рубеж атаки, уничтожил 2 минометные гнезда террористов. Но значительно оторвался от основных сил. При маневрировании для уклонения от огня противника, танк попал на фугас.

наводчик младший сержант Александр Вохромеев и механик-водитель солдат Андрей Кулягин погибли. Тяжело ранен капитан не сдался врагу и чтобы не допустить захвата в плен - подорвался.

Автор: Михаил Ухман Позиции украинских войск в Песках

В ближнем бою, прикрывая пехоту, танк младшего сержанта Александра Вряшника был подбит, наводчик Александр Олейник продолжал вести огонь. Вряшник с командиром танка младшим сержантом Козаченко тушили пожар. Когда они увидели, что не могут потушить пламя, экипаж направил горящий танк на врагов и за минуты до взрыва покинул его.

В этом бою погибло 6 наших бойцов, еще 11 получили ранения.

Контратака оккупантов

Одним из тех, кто пережил ад этих боев, является Александр "Бокс" Гойдешко, боец ​​93 бригады Холодный Яр.

"Через три дня, как погиб капитан Лавренко, мы снова пошли на штурм Песков, чтобы полностью зачистить деревню. Перед тем заночевали в Донецком аэропорту, а утром в бой", - рассказывает Александр Гойдешко. - "Мы закрепилась на ферме. Хотя перед тем, стояли в поле. Но нас начали крыть российские минометы, поэтому нужно было отойти".

"Нам дали приказ держать оборону и встречать россиян, бежавших в разные стороны. Четвертая рта с бойцами добровольцами ушли на зачистку города. Так продолжалось три дня. Потом нас заменили другие собратья, а мы перегруппировались. Пошли на штурм Авдеевки, который тоже увенчался успехом . Все остальные собратья остались в Песках и вели бои с врагом, который пытался различными способами нас выбить.

Автор: Михаил Ухман Позиции украинских войск в Песках

24 июля 2014-го на правом фланге обороны Песков находился заместитель командира танкового батальона 93 бригады Денис Мерзликин со своими бойцами.

"23 июля я получил приказ выехать на блок пост, неподалеку от поселка Тоненькое, переночевать там и провести разведку боем территорию, которая ведет к Пескам", - говрит Мерзликин. - "Выявления врага - уничтожить его, чтобы основная колонна войск, которая состояла из батальонов "Шахтерск", ДУК "Правый сектор" и других боевых соединений, могла зайти в поселок. Около 5 утра, я с двумя машинами БТР, ведя разведку, подъехал к карьеру, что недалеко от поселка. Нас не обстреливали, поэтому мы спокойно заехали внутрь Песков".

Одна пошла группа вдоль бани, через дамбу на трассу.

"Я со своими ребятами у церкви повернул на право и заехал туда на 18 блокпост. Замаскировались в посадке, недалеко и начали оборудуваты окопы для стрельбы. Россияне находились у "Вольво центра" на краю Донецка. Пол дня все было спокойно. Где -не-де перестреливаться. Мы сняли бронежилеты, курим себе, травим небылицы. Как тут увидели, что нас мчится "Газелька". нам помахали рукой с ней и поехали дальше. Автомобиль заехал в самую гущу наших войск. Это были россияне. Они ошибочно поехали туда, думая, что это их войска. Когда они поняли, кто перед ними- развернули автомобиль и начали стрелять из автоматов", - вспоминает Мерзликин.

Наш танк находился неподалеку, в 50 метрах. Он развернул ствол и выстрелил по микроавтобусу.

"Танковый снаряд зажигается в нескольких сотнях метров, поэтому он не разорвался, а попал в автомобиль и опрокинул его. Россияне вылетели оттуда. Один лежал на асфальте, ему живот вспороли. Другой спрятался за ним", - говорит офицер. -" Я выскакиваю на того, что скрывается, он начинает стрелять из пистолета. Я спрятался за дерево. Сепаратист вытащил две гранаты и пытался бросить их, но оказался криворуким и они разорвались в нескольких метрах от него. Мы с ребятами решили, что не стоит терять время и поэтому несколькими очередями из автоматов, отправили его на вечный отдых".

Еще два россиянина скрылись.

"Один из них переоделся в гражданское, как потом уже определили и спрятался в шахту, а автомат ведал втором террористу. И этот с двумя автоматами начал снова бежать к нам и кричать:" Пацаны, нас слили, здесь "Укроп". На нашем БТР не было украинского флага, поэтому они считали нас за своих. Мы захватили его в плен", - говорит Мерзликин. - "Я тогда сказал ребятам, что должно быть, еще один, ведь у этого два автомата. Выставили секрет и начали ждать. Через полчаса он появился и начал идти в нашем направлении. Когда понял, куда попал, снова "драпанул", но пуля оказалась быстрее. Так мои ребята уничтожили 3 оккупантов и одного взяли в плен. Других бандитов, которые убежали из автомобиля, добили бойцы вторых рот".

Автор: Михаил Ухман Собака ждет хозяев в поселке Пески

Сегодня Пески продолжают быть опорным пунктом украинских войск под Донецком. Поселок попадает под постоянные обстрелы. в нем разрушенными остается до 80% зданий.