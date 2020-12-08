Россияне выперли на передовую танки и пехоту

Россияне наращивают военное присутствие в Донбассе. Фото: Украинская правда

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1 и 2-го армейских корпусов.

Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Днбаси, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.

"Да, на полигонах ОРДЛО захватчики начали активные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Также состоялось собрание с командирами взводов, младшим командным составом, командирами боевых машин и показательные инструкторско-методические занятия", - сообщают в Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного. У Новотроицкого враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. Также, наши воины обнаружили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное, сообщили в штабе операции Объединенных сил.