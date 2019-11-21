Россияне пытались не допустить эвакуации -подробности вчерашнего боя

Российские оккупационные войска обстреляли наших бойцов под Горловкой. Фото: Слово и Дело

Журналист Юрий Бутусов рассказал об обстоятельствах обстрела 6 бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии на позициях у оккупированной Горловки.

Россияне открыли огонь во время смены постов наблюдения, пишет Бутусов на своей странице Facebook.

"Противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы. Ранения в основном в ноги. Благодаря своевременной эвакуации и помощи медиков-волонтеров бойцы получили качественную помощь, доставлены в больницу угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены ", - пишет он.

Журналист добавил, что российские-оккупационные войска пытались помешать эвакуации раненых и завязали бой.

Несмотря на это раненых эвакуировали.

"Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - пишет он.

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20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. За вчера 7 военнослужащих получили ранения. Украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования РФ давали на это согласие, но продолжали вести огонь по нашим позициям.