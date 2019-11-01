Россияне подняли вой из-за заявления о поддержке Украины

Россияне в шоке от заявления НАТО о поддержке Украины. Фото: Униан

Россияне недовольны поддержкой Украины со стороны НАТО.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что альянс ведет себя деструктивно по отношению к РФ, пишет Униан.

"Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией", - заявила Захарова.

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Она добавила, что нежелание Украины иметь внеблоковый статус является "осложнением непростой обстановки на Европейском континенте.

"Цель визита натовцев ясна: привлечь евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметила она.

Телеканал "112 Украина", который связывают с кумом президента России, народным депутатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, в эфире распространил тезисы в стиле кремлевской пропаганды.