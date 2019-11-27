Россияне обстреляли Мариинку

Российские оккупанты обстреляли Мариинку. Фото: Укринформ

Российские боевики 2 раза обстреляли позиции украинских военных у Мариинки.

Россияне открывали огонь с 09:00 до 10:30, сообщает Минобороны Украины.

В результате обстрела потерь среди военных нет.

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"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в Марьинки, что на Донецком направлении", - говориться в сообщении.

26 ноября позиции украинских военных оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и с крупнокалиберных пулеметов.