Россияне начали усиленные обучение на Донбассе

В оккупантской армию будут призывать жителей ОРДЛО. Фото: Андрей Дубчак

Российские оккупанты в очередной раз проводят обучение на оккупированной территории Донбасса.

Начали тренировки персонала в интенсивном темпе, сообщает Минобороны Украины.

"Командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 25 по 28 сентября соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) будет проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения ", - говорится в сообщении.

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Особое внимание уделили призыва жителей Донбасса, получили российские паспорта.

В течении суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил