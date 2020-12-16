Россияне минируют Донбасс минами, что отрывают ноги

Бойовики на Донбасі дистанційно мінують сіру зону російськими протипіхотними мінами ПОМ-2.

Скидають їх на землю з безпілотників, повідомляє Інформаційний спротив.

Окрім цього росіяни активно розвідують місцевість та позиції українських війскових.

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Їх артилерійські підрозділи та розрахунки протиповітряної оборони тривалий час були у повній бойовій готовності.

Вони постійно тренуються з виявлення та знищення повітряних цілей та відпрацьовують швидкий наступ на українських військових.

Использование противопехотных мин запрещено Женевскими конвенциями.

Президент Владимир Зеленский не показывает альтернативы Минским соглашениям, в тоже время их цементирует. Об этом в Верховной Раде заявил народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

"Сегодня команда президента предлагает еще на 1 год продлить закон об "особом статусе" Донецкой и Луганской областей. Это означает цементирование безальтернативности Минских договоренностей.