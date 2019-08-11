Россиянам отдали украинские заводы

В ДНР россиянам передала два украинских завода.

На оккупированном Донбассе два украинских завода - Горловский мясокомбинат и Харцызский канатный завод "Силур" - перешли под контроль российских компаний.

Оба предприятия были захвачены группировкой ДНР в 2014 году, информирует "Восточный вариант".

Канатный завод "Силур" передано в управление российскому ООО "РосЕкспоСнаб", Горловский мясокомбинат - ООО "Профгарант".

Представители ДНР назвали это "сменой управляющего". Но не объяснили, на каком основании произошла замена владельцев ООО. Не сообщаются также и имена владельцев этих фирм.

Официальной причиной "передачи" заводов является якобы "плохое экономическое положение и работа с перебоями".

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Ранее сообщалось, что боевики ДНР заявили о готовности провести обмен пленными с Украиной по формуле "102 на 50". В частности, оккупанты готовы к проведению второго этапа обмена до осени.