Россия заманивает в ряды боевиков ЛДНР упрощенными требованиями

Россия упростила требования к кандидатам "на службу" в рядах ЛДНР. Фото: УНИАН

С 1 декабря вооруженные силы Российской Федерации начали активнее агитировать вступать в ряды боевиков ЛДНР.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Боевики проводят агитационную работу от так называемых воинских частей оккупантов.

"Противник развернул работу агитационных групп от воинских частей оккупационных войск, распространяются специальные пропагандистские материалы - брошюры, рекламные объявления, листовки и так далее, массово рассылают агитационные смс-сообщения", - информирует разведка.

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Также оккупанты до 25 декабря снизили требования к кандидатам "на службу". В частности, относите5льно состояния здоровья, судимости и регистрационных документов, выданных оккупационными администрациями, добавила разведка.

Также оккупанты усиливают давление на "военнослужащих", не желающих продолжать "контракты" и планирующих уволиться.

"Оккупационное командование создает условия по их удержанию: затягивают рассмотрение рапортов, задерживают выплаты, не возвращают документы, которые хранятся в штабах воинских частей", - добавили в Минобороны.

Командование российских оккупационных войск на линии столкновения на Донбассе наращивает тяжелое вооружение и проводит тренировочные сборы для наемников. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.