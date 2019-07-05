Россия создала инфраструктуру, чтобы быстро перебросить войска в Украину

Россияне вывели железнодорожное сообщение по Украине. Фото: Народная правда

Россия создала инфраструктуру, чтобы быстро перебрасывать войска.

Под угрозой Харьков и Мариуполь, сообщил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает "Общественное".

Вместе с этим россияне продолжают накапливать военные силы на границе с Украиной.

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывания ", - сказал Бондарь.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.