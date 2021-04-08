Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы. Фото, видео

Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. В частности солдаты расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями.

Соответствующие фотографии показала команда расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем отчете. Там отметили, что в течение последних нескольких дней внимательно следили за маршрутами движения российской военной техники в Крыму и в сторону границы с Украиной.

"Мы заметили, что места видеосъемки колонны и пункты назначения автопоездов, кроме Крыма, сосредоточены в юго-западном районе России примерно в 250 км от границы с Украиной и, возможно, недалеко от города Острогожск, где-то за 150 км. Большая часть машин принадлежат Центральном военному округу (ЦВО) России, а это значит, что они преодолели сотни или даже тысячи километров", - говорится в отчете.

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В CIT уточняют, что поезда с техникой разгружались на станциях Масловка и Тресвятская недалеко от Воронежа. Соответствующие кадры размещали в сети сами местные жители. На одном таком видно военные низкорамные прицепы с тяжелым огнеметом ТОС и БМП.

"Номерные знаки прицепов имеют разные двухзначные коды, обозначающие военный округ, например, 50 (Западный военный округ, в который входит Воронеж), 87 и 76 (коды Сибирского и Приволжско-Уральского военных округов соответственно, которые были объединены в ЦВО)", - говорится в расследовании.

На других фото видна колонна реактивных систем залпового огня "Ураган", на номерных знаках которых тоже указан код ЦВО (76).

Автор: CIT Россия стягивает военные силы к границе с Украиной

"Скорее всего, эти машины принадлежат 120-й артиллерийской бригаде из Юрги, Сибирь, которая, как мы выяснили ранее, направлялась на станцию ​​Тресвятская. В местной группе "Новая Усмань" в "ВКонтакте" 1 апреля местные жаловались, что через поселок Отрадное постоянно проходят военные колонны, к югу от трассы R193", - констатируют расследователи.

В свою очередь Bellingcat и команда расследований New York Times опубликовали спутниковые снимки лагеря на Погоново, на которых видно сотни единиц бронетехники. По их данным, военные палатки на полигоне появились в конце марта - начале апреля.

Фото: twitter.com/trbrtc

Нынешние перемещения российских военных у Украины являются самыми масштабными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Перечень вооружений, взимаемых в границы, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другие. По количеству личного состава, которые перемещают, учитывая Крым, Воронежскую, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.