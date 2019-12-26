Россия поставляет боевикам на Донбассе оружие - минобороны

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
1 Просмотров: 3024
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 4743
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 801
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 324
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2745
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2061
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2988
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1809
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
6
8
3
5
4
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
&quot;Только зашли в зону ООС&quot;: в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Видео
Все видео
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 675
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2988
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3177
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1368
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 945
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 01:49

Россия поставляет боевикам на Донбассе оружие - минобороны

  Комментировать
Россия поставляет боевикам на Донбассе оружие - минобороны
В штабе заявили, что Россия поставляет боевикам оружие. Фото: РБК

Россия и дальше усиливает войска в Донбассе новыми партиями мин и гранат.

"Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ обеспечивают новыми минно-взрывными заграждениями", - сообщает пресс-служба министерства обороны.

Боевики сохраняют боеприпасы небрежно, что приводит к их хищения.

С начала декабря текущего года в подразделения боевиков, воюющих на передовой, завозят новые партии гранат и мин. "Хранение в неблагоустроенных для этого местах и ​​с нарушениями привело к увеличению случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорит пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передали сводки с фронта: у нас раненый

Напомним, на Донбассе от начала суток 25 декабря вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия поставляет боевикам на Донбассе оружие - минобороны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 3 Просмотров: 16408
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу 1 Просмотров: 11403
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 4743
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 4023
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
8
 Просмотров: 3456
Донбасс
Военные рассказали, как прошел день на Донбассе
Военные рассказали, как прошел день на Донбассе Просмотров: 81
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
6
 1 Просмотров: 1575
Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией 2 Просмотров: 1494
Сообщили новости с фронта: один ранен
Сообщили новости с фронта: один ранен Просмотров: 99
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
 1 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
21
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
9
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
5
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Голосов: 4674
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua