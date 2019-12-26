Россия поставляет боевикам на Донбассе оружие - минобороны

В штабе заявили, что Россия поставляет боевикам оружие. Фото: РБК

Россия и дальше усиливает войска в Донбассе новыми партиями мин и гранат.

"Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ обеспечивают новыми минно-взрывными заграждениями", - сообщает пресс-служба министерства обороны.

Боевики сохраняют боеприпасы небрежно, что приводит к их хищения.

С начала декабря текущего года в подразделения боевиков, воюющих на передовой, завозят новые партии гранат и мин. "Хранение в неблагоустроенных для этого местах и ​​с нарушениями привело к увеличению случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорит пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передали сводки с фронта: у нас раненый

Напомним, на Донбассе от начала суток 25 декабря вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.