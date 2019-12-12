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четверг, 12 декабря 2019 13:57

Россия поиздевалась над просьбой Нидерландов выдать им Цемаха

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Россия поиздевалась над просьбой Нидерландов выдать им Цемаха
Нидерланды обратились к РФ с просьбой отдать Цемах. Фото: Униан

Россия отказалась отдавать боевика Владимира Цемаха Нидерландам.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

В МИД государства-агресора заявили, что против российского наемника "нет убедительной доказательной базы".

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"Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме ... Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, ни был внесен в базу Интерпола как лицо, разыскивается", - добавила Захарова.

Цемаха поймали сотрудники СБУ в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019-го суд в Киеве принял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично причастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября 2019-го спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украину и был "доступным для следствия".

7 сентября Украина выдала Цемах России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

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