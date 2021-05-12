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среда, 12 мая 2021 11:38

Россия на Донбассе вербует подростков и вооружает их против Украины

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Россия на Донбассе вербует подростков и вооружает их против Украины
Оккупанты вооружают подростков в Донбассе против Украины. Один из них -16-летний Вадим Шнип, вооруженный РПГ-18 Фото: radiosvoboda.org

Подростков на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей готовят для участия в составе незаконных вооруженных формирований и войны с Украиной. Генпрокуратиру Украины удалось установить двух организаторов этих преступлений.

Об этом заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов рассказал в интервью Цензор.нет.

"Начиная с 2014 года, существует практика вербовки и привлечения несовершеннолетних на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в состав незаконных вооруженных формирований РФ. Более того, они участвуют и в боевых действиях против Украины", - сказал Мамедов.

Военные лагеря и псведопатриотические клубы создаются и финансируются непосредственно при участии страны-оккупанта через подконтрольные ей администрации. В этих ячейках детей готовят к боевым действиям, навязывают им идеологию сепаратизма и основы "русского мира", закладывая ненависть к Украине.

Генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства только на оккупированной территории Донецкой области установила более 10 так называемых "военно-патриотических клубов". Среди них "Молодая Гвардия Донбасса", "Бастион", "Степные Волки", "Патриот" в Горловке и Макеевке, а также "Амазонки", где задействованы и девочки.

"Установлено уже два организатора этих преступлений, а речь идет о серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Одному из них - организаторци и идеологу" Амазонок ", которая работает на базе Горловского общеобразовательной школы, объявлено о подозрении по фактам создание не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны, а также привлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", - отметил чиновник.

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По информации ГПУ, за весь период вооруженного конфликта осужден 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НЗФ РФ. Часть из этих подростков проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а потом уже начали работать централизованно.

В материалах, переданных в Международный уголовный суд, содержатся факты о проведении занятий по тактике и стратегии военных действий, строением современного стрелкового оружия. Детей учат, как применять определенные виды пехотного вооружения - автомат Калашникова, ручные гранаты.

Это серьезное нарушение международного гуманитарного права. Согласно статье 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, государства-участники должны обеспечивать неучастие в военных действиях детей.

"Документ, напомню, ратифицирован и Украины, и РФ. Но, как видим, факты говорят об обратном и мы квалифицируем такие действия оккупанта и их пособников, как военное преступление, а несовершеннолетних, вовлеченных в вооруженный конфликт - жертвами", - добавил Мамедов.

Россияне превратили боевиков в политическую силу. Планируют прикрыть ими свою регулярную армию, такое мнение Gazeta.ua высказал сопредседатель ОО Правое Дело Дмитрий Снегирев.

На оккупированной части Донбасса 10 мая прошел форум боевиков. В итоге боевик Александр Бородай заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.

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12
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