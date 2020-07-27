Россия должна повлиять на своих боевиков на Донбассе - британский посол

Россия должна контролировать боевиков - британский посол. Фото: 112 канал

Великобритания поздравила договоренность, которую приняли на заседании ТКГ о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.

Россия должна выполнить свои обязательства, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает пресс-служба.

Британский посол призвала Россию повлиять на незаконные вооруженные формирования в Донбассе, которых она поддерживает, чтобы добиться выполнения достигнутых договоренностей о перемирии.

"Очень надеюсь, что договоренности будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия", - подчеркнула Симмонс.

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Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе должен был начаться режим всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие было согласовано Трехсторонней контактной группой.