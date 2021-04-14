Россия держит украинский в плену

Украинцы находятся в местах не свободы на территории России. Фото: pixabay.com

Контролируемые Россией силы на Донбассе содержат 280 граждан Украины.

"В незаконном заключении на упомянутых территориях до сих пор содержится 280 граждан, среди которых 44 военнослужащие, также 258 украинских граждан считаются пропавшими без вести", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram.

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Российская Федерации по политическим мотивам преследует 133 украинцев, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Она сообщила, что на оккупированных территориях, в частности в Крыму, в течение последних 7 лет фактически действует запрет на свободу слова. На журналистов давят, подвергают пыткам, незаконно задерживают, проводят обыски и угрожают. Подтверждением тому является ситуация с незаконным задержанием в оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Сегодня ровно 7 лет, как началась война на Востоке. Ситуация на Донбассе не улучшается, а наоборот. Ежедневно количество погибших украинских военнослужащих увеличивается.