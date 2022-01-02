Российские оккупанты продолжают блокировать движение на пяти из семи КПВВ

Гражданам, пересекшим границу, необязательно сидеть на самоизоляции. Фото: dpsu.gov.ua

Российские оккупанты продолжают блокировать движение на пяти КПВВ из семи.

Об этом сообщает МВД.

В соответствии с решением Командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию - 5512 человек.

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Напротив КПВВ "Новотроицкое" кафиры осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса одновременно 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. Поэтому при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Дома".