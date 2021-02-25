Российские оккупанты подстрелили воина ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 423
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2322
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 477
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3780
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 918
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2547
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
4
38
4
6
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Видео
Все видео
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Интервью
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 423
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 288
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 747
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 08:01

Российские оккупанты подстрелили воина ВСУ

  Комментировать
Российские оккупанты подстрелили воина ВСУ
Российские оккупанты провоцируют ВСУ отвечать на обстрелы. И минируют дистанционно наши позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Южного и Талаковки. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения. В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки - с автоматических станковых гранатометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 обстрелов за сутки. ВСУ понесли новые потери

Неподалеку Чемарлика украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации. Тот пытался проникнуть на украинские позиции. Противник ударил нашего воина ножом. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

"Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксировано ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - рассказали в штабе.

По состоянию на 7:00 25 февраля, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из противотанковых гранатометов по мирному населению Хутора Свободный, что на Луганщине, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. В результате обстрела погиб 74-летний мирный житель. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты подстрелили воина ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 23572
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 12456
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 8703
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7812
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7605
Донбасс
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
 Просмотров: 648
Российские наемники трижды нарушили тишину
Российские наемники трижды нарушили тишину Просмотров: 36
На Донбассе боевик напал на воина ВСУ и поймал пулю
На Донбассе боевик напал на воина ВСУ и поймал пулю Просмотров: 1404
Обострение на Донбассе: РФ готовится к наступлению на Луганщину
Обострение на Донбассе: РФ готовится к наступлению на Луганщину
 Просмотров: 4662
Суд наказал очередного сторонника "русского мира" в Луганской области
Суд наказал очередного сторонника "русского мира" в Луганской области Просмотров: 243
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 10522
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть