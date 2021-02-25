Российские оккупанты подстрелили воина ВСУ

Российские оккупанты провоцируют ВСУ отвечать на обстрелы. И минируют дистанционно наши позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Южного и Талаковки. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения. В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки - с автоматических станковых гранатометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Неподалеку Чемарлика украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации. Тот пытался проникнуть на украинские позиции. Противник ударил нашего воина ножом. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

"Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксировано ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - рассказали в штабе.

По состоянию на 7:00 25 февраля, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из противотанковых гранатометов по мирному населению Хутора Свободный, что на Луганщине, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. В результате обстрела погиб 74-летний мирный житель. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина.