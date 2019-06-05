Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных

Российские террористы опубликовали видеозапись атаки на грузовой автомобиль украинской армии.
Вблизи Новоселовка Вторая 4 июня оккупанты обстреляли автомобиль ГАЗ-66 ВСУ, который возил продукты питания для бойцов.
- В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь, - сообщает штаб ООС.
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За сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, трое украинских военных погибли, еще трое ранены.
Владимир Зеленский считает, что усиленные обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС на Донбассе, повлекших гибель трех украинских военных, является открытой демонстрацией РФ возможности обострения конфликта, что станет предметом обсуждения в Брюсселе.
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